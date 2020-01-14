سلطنة عمان تؤيد إرسال قوات يابانية للشرق الأوسط

مسقط - (أ ش أ)

أعلن الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق، اليوم الثلاثاء، عن تأييد سلطنة عمان لخطة طوكيو المتعلقة بإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في تأمين الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط التي تتزايد فيها الاضطرابات بشكل مستمر.

وأعرب أسعد بن طارق -خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة العمانية مسقط- عن تقديره للجهود اليابانية في المنطقة، واتفق الجانبان على العمل المشترك لتأمين الملاحة البحرية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

كما التقى آبي خلال زيارته لسلطنة عمان مع السلطان الجديد هيثم بن طارق وأعرب عن تعازيه في وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

وتعد زيارة رئيس الوزراء الياباني لسلطنة عمان جزءا من جولة دبلوماسية شرق أوسطية تضمنت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتأمين الدعم من حكامهم لتعيين طائرات استطلاع يابانية لجمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط تصاعد التوترات في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على العراق، ثم رد إيران من خلال شن هجمات صاروخية على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية، إلا أن فكرة الخوف من الصراع المفتوح بين الجانبين خفت في الأيام الأخيرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يلجأ للرد العسكري ولكنه سيعمل بدلا من ذلك على زيادة الحصار على الاقتصاد الإيراني من خلال فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وفي ظل هذه التوترات المتزايدة في المنطقة عملت طوكيو على إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى منطقة الشرق الأوسط لتأمين الملاحة البحرية وسفن الشحن التجارية المتعلقة باليابان.

وتقتصر مناطق عمل البعثة اليابانية على خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن، وتم استبعاد مضيق هرمز والخليج نظرا لمعارضة إيران لمبادرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لذلك لم ترغب طوكيو في ضم القوات اليابانية للقوات الأمريكية في هذه المنطقة.