المجلس العسكري السوداني: صادرنا الأسلحة الثقيلة لدى هيئة العمليات

وكالات

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، أنهم صادروا جميع الأسلحة الثقيلة لدى هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم.

وأكد في تصريحات صحفية، أن ضباط في الخدمة متورطون في الأحداث التي شهدتها الخرطوم اليوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية أغلقت، اليوم الثلاثاء، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.