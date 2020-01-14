تجدد إطلاق النار بمقر هيئة تابعة للمخابرات في الخرطوم

وكالات

تجدد إطلاق النار في منطقة الخرطوم بحري، بالسودان بين القوات المسلحة السودانية، ومنتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

من جانبه اتهم الفريق محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الرئيس السابق للمخابرات السودانية صلاح قوقش بتنفيذ مخطط تخريبي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردًا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجًا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.

إلى ذلك، تحدث تجمع المهنيين السودانيين الذي كان له دور كبير في الإطاحة بالرئيس عمر البشير عن وجود تمرد من جانب قوات تتبع هيئة العمليات، مشيراً إلى أن سكان أحياء في الخرطوم هُلعوا بأصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة. وأضاف أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.

وتضم هيئة العمليات، الذراع العسكري لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو (تموز) الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.

وهناك فترة انتقال سياسي في السودان مدتها ثلاث سنوات يشرف عليها الجيش ومدنيون بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.