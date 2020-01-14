حميدتي يتهم رئيس المخابرات السابق بتنفيذ مخطط تخريبي في الخرطوم

وكالات

اتهم الفريق محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الرئيس السابق للمخابرات السودانية صلاح قوقش بتنفيذ مخطط تخريبي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

عرضت فضائية "الغد" فيديو يحوي أصوات لإطلاق نار كثيف شرق مطار الخرطوم بالتزامن مع إجراءات أمنية تتخذها السلطات

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية أغلقت، اليوم الثلاثاء، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وقالت المصادر إن اغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازيًا خشية وقوع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة "المشهد" السودانية.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.