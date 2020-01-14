ميركل توجه الدعوة لحضور مؤتمر ليبيا على مستوى زعماء الدول

برلين- (د ب أ):

وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الدعوة لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء أن اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وسبق إعلان ميركل الدعوة لحضور المؤتمر، فشل المحادثات التي جرت بين أطراف الصراع الليبي في روسيا، حيث غادر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، استغرق حفتر مزيدا من الوقت في التفكير في الاتفاق حيث استمر في مناقشة الوثيقة مع حلفائه على مدار يومين.

وغادر فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، موسكو متوجها إلى تركيا لإجراء مشاورات.

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين سيشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

ولا يزال من غير الواضح، ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المؤتمر، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما ستشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في المؤتمر. وبالطبع، تم توجيه الدعوة إلى كل من السراج وحفتر.

وأكدت الحكومة الألمانية في بيانها أن ألمانيا تستضيف منذ سبتمبر الماضي عملية تشاور بشأن الصراع في ليبيا تتزامن مع جهود جوتيريش وغسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن الهدف من هذه العملية تقديم الدعم من قبل مجموعة من الدول والمنظمات الدولية لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على سيادة ليبيا وإجراء عملية مصالحة داخلية.

وتشهد ليبيا حربا أهلية منذ الإطاحة بنظام حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.