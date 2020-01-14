ارتفاع ضحايا الانهيار الجليدي في قرية بكشمير الباكستانية إلى 71 قتيلا

إسلام أباد/ سريناجار- (د ب أ):

أودى انهيار جليدي نجم عن هطول الأمطار والثلوج لعدة أيام بحياة 71 شخصا على الأقل في منطقة كشمير، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه رجال الإنقاذ إنقاذ العشرات الذين مازالوا مفقودين أو محاصرين.

وقد اجتاح انهيار جليدي ضخم منازل في منطقة نيلوم في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 62 شخصا وفقدان العشرات، وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكوارث.

وقال راجا فاروق حيد، رئيس وزراء الشطر الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير أن مروحيات ومركبات عسكرية والمئات من رجال الانقاذ يقومون اليوم" بعملية بحث في بحر من الطمي والصخور عن العشرات الذين يخشى أنهم مازالوا محاصرين".

وأضاف حيدر" حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير من تقديراتنا، مازلنا ليس لدينا فكرة عن عدد المفقودين".

وقال مسؤولون إنه في الشطر الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، لقى ما لايقل عن أربعة جنود هنود وخمسة مدنيين حتفهم في انهيار جليدي منفصل.

وقالت الشرطة المحلية إنه جرى انتشال خمس جثث عقب أن طمر انهيار جليدي تسعة من سكان القرى في منطقة جنديربال مساء أمس الاثنين.

وفي واقعة منفصلة، لقى ثلاثة جنود حتفهم عقب أن ضرب انهيار جليدي مركزا عسكريا في منطقة كوبوارا أمس الاثنين، بحسب ما قالته مصادر بوزارة الدفاع. وأسفر الحادث عن فقدان جندى وإصابة آخر.

ولقى جندي هندي آخر حتفه في انهيار جليدي في قطاع ناجام مساء أمس الاثنين.

وقد لقى نحو 30 شخصا حتفهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان بسبب العواصف الثلجية بالقرب من الحدود الأفغانية على مدار اليومين السابقين، بحسب ما قاله عمران زاركون المسؤول بإدارة الإغاثة من الكوارث.

وأضاف أن العشرات من المواطنين مازالوا محاصرين داخل الشاحنات والحافلات والسيارات، بعدما غطت طبقة كثيفة من الثلوج الطرق السريعة.