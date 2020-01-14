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مقتل 57 شخصا جراء انهيار جليدي في قرية بكشمير الباكستانية

01:45 م الثلاثاء 14 يناير 2020
مقتل 57 شخصا جراء انهيار جليدي في قرية بكشمير الباكستانية

انهيار جليدي - أرشيفية

إسلام أباد- (د ب أ):

أعلنت الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكوارث اليوم الثلاثاء أنه تم انتشال 57 جثة من تحت الأنقاض بعد أن ضرب انهيار جليدي قرية في كشمير الباكستانية.

وجاء في بيان للوكالة أن الانهيار الجليدي ضرب قرية في منطقة نيلوم في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير خلال الليل. ولا يزال 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

ويبدو أن الانهيار الجليدي نجم عن عدة أيام من الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في المنطقة الأوسع، الأمر الذي أودى بحياة العشرات بالفعل.

ومن ناحية أخرى قال مسؤولون في الدفاع والشرطة في الهند اليوم الثلاثاء إن أربعة جنود وخمسة مدنيين لقوا حتفهم في انهيارات جليدية منفصلة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

باكستان انهيار جليدي كشمير

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