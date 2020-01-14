أردوغان يهاجم حفتر: يظهرون حقدهم على تركيا.. ولن نتردد في تلقينه الدرس

كتب- (د ب أ):

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من وصفهم بـ"الحاقدين على تركيا في ليبيا"، وتوعد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، غداة رفض الأخير التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد بعد محادثات قادتها روسيا وتركيا في موسكو يوم أمس.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "لن نتردد في تلقين حفتر الدرس اللازم"، في حال واصل قائد الجيش الوطني تحركاته العسكرية ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا.

كان البرلمان التركي وافق على إرسال قوات تركية إلى ليبيا في وقت سابق.

وقال أردوغان: الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا، يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا لكان حفتر سيستولي على كامل البلاد.

وبرر الرئيس التركي مواقفه في ليبيا قائلا: لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي.... وهم يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا.

وزعم أردوغان أن حفتر وافق بالبداية على اتفاق وقف إطلاق النار ثم فر هاربا من موسكو. وذلك على الرغم من إعلان موسكو أن حفتر طلب مهلة للرد، في حين وقع السراج المدعوم من تركيا على الاتفاق مباشرة.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح في وقت سابق اليوم بأن محادثات موسكو "لم تصل إلى نتيجة نهائية"، ولكنه قال إن روسيا وتركيا تعتزمان مواصلة المساعي في هذا الاتجاه.