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ولاية كيرالا الهندية تطعن على قانون الجنسية أمام المحكمة العليا

12:34 م الثلاثاء 14 يناير 2020
ولاية كيرالا الهندية تطعن على قانون الجنسية أمام المحكمة العليا

ولاية كيرالا الهندية تطعن على قانون الجنسية أمام ا

نيودلهي- (د ب ا):

أصبحت ولاية كيرالا بجنوب الهند، اليوم الثلاثاء، أول ولاية في البلاد تطعن قانونيا على قانون الجنسية الجديد، الذي أثار انتقادات ومظاهرات في أنحاء البلاد.

وقالت الحكومة اليسارية لكيرالا في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة العليا إن قانون تعديل الجنسية 2019 يمثل انتهاكا لعدة بنود بالدستور، تشمل حق المساواة.

ووفقا للدعوى التي نشرها موقع لايف لو القانوني الإلكتروني إن القانون ينتهك أيضا الطبيعة العلمانية للدستور.

ويشار إلى أن الهند تشهد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون الجديد، الذي يستثني المسلمين من قائمة للجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية سريعا.

وكان المنتقدون قد قالوا إن القانون يخرق الدستور العلماني للهند، ويمثل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في الهند.

ويقول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم إن القانون لن يؤثر على حقوق أي مواطن في الهند سواء كان هندوسيا أو مسلما، واتهم المعارضين بنشر المعلومات المغلوطة حول القانون.

ولاية كيرالا الهندية الهند قانون الجنسية الجديد الحكومة اليسارية

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