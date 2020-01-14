تركيا تلقي القبض على أكثر من مائة عسكري بشبهة دعم جولن

إسطنبول- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت، اليوم الثلاثاء، القبض على 115 عسكريًا بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

ويأتي إلقاء القبض عليهم بعد صدور أوامر اعتقال بحق 203 من العسكريين السابقين والحاليين، منهم 113 بالخدمة، ومن بينهم ضباط وطيارون، وأمر الادعاء بشكل منفصل بإلقاء القبض على أربعة مدنيين.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في ديسمبر الماضي بأنه جرى فصل نحو 19 ألفا من الخدمة في القوات المسلحة التركية منذ المحاولة الانقلابية.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى أيضا فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم بتهمة دعم جولن.