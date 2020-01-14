روحاني: المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية سينالون عقاب

القاهرة –(وكالات):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنه جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران سوف ينالون العقاب، مؤكدًا أن الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا خطأ لا يغتفر وأنه يجب التحقيق فيه بحرص، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ولفت روحاني إلى أن الحكومة مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعايا في الحادث، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل شخص واحد المسؤولية عن إسقاط الطائرة.

اعترف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ قصير المدى الأسبوع الماضي، قال روحاني "على الأمة الإيرانية أن توقن بأن حادث الطائرة لن يتكرر"، معتبراً اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بخطئها في حادث الطائرة "خطوة أولى طيبة".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية إسماعيلي إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية.

وأقرت طهران السبت بأنها أسقطت "عن طريق الخطأ" طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعيد إقلاعها الأربعاء من طهران، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ176 ومعظمهم إيرانيون وكنديون، وسط توتر عسكري متصاعد في المنطقة.

وكانت إيران استهدفت قبل ساعات من الحادث بصواريخ بالستية قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الأمريكي رداً على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد في 3 يناير.