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استمرار الاحتجاجات في كربلاء للمطالبة بحكومة مستقلة

10:21 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
استمرار الاحتجاجات في كربلاء للمطالبة بحكومة مستقلة

احتجاجات العراق

كربلاء- (د ب أ):

تواصلت اليوم الثلاثاء المظاهرات الاحتجاجية في مدينة كربلاء العراقية للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن تدخل الاحزاب.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التظاهرات تواصلت صباح اليوم حيث خرج طلاب عدد من المدارس وموظفي الدوائر الحكومية في مسيرات لدعم المظاهرات الاحتجاحية، وقد اكتظت بهم ساحة التظاهر.

وفي إطار متصل، نظم طلاب جامعة كربلاء اعتصاما داخل الحرم الجامعي للمطالبة بالكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات التي تطال الناشطين والمتظاهرين .

وأفاد شهود بأن مصادمات اندلعت في ساحة زيد وبعض الشوارع المحيطة بها بين قوات الشرطة وعدد من الملثمين الذين حاولوا حرق مبنى متوسطة الزهراء للبنات في كربلاء التي تقع على مسافة 118 جنوب العاصمة بغداد، مما تسبب في إصابة شرطي بحروق.

وذكر الشهود أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مركبة تابعة للشرطة، دون أن تقع إصابات .

احتجاجات العراق مدينة كربلاء العراق طلاب جامعة كربلاء

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