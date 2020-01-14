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ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 41

08:06 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 41

سوء الأحوال الجوية - ارشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلامية في باكستان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القتلى جراء سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد إلى 41 شخصًا.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المسئول البارز بإدارة الكوارث عمران زرقون، قوله إن 22 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب انهيار الأسطح وتساقط الثلوج بكثافة في إقليم "بلوشستان".

وتسبب تساقط الثلوج بغزارة، في إغلاق العديد من الطرق السريعة، ذلك في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء "بلوشستان" خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأعلنت الطوارئ في 7 مناطق بإقليم "بلوشستان" والتي تأثرت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج.

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