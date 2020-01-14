حدث ليلًا| حفتر يرفض اتفاق وقف إطلاق النار.. ومجدي عبدالغني يكشف تفاصيل حبسه

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- "العربية": حفتر غادر موسكو دون توقيع اتفاق بوقف إطلاق النار

قال مراسل فضائية "العربية"، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، غادر العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

- "المرصد الليبية": حفتر لن يوقع أي وثيقة تمنع الجيش الوطني من ممارسة واجباته

قالت صحيفة المرصد الليبية، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، والوفد المرافق له، غادروا العاصمة الروسية موسكو بالفعل صباح اليوم الثلاثاء، دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

- مصدر عسكري ليبي يكشف سبب عدم توقيع حفتر اتفاق وقف إطلاق النار

قال مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

- القيادة العامة للجيش الليبي: "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر"

أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنت على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل "فيس بوك"، أن عناصر الجيش "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر".

- بـ"كمين محكم".. مقتل قائد ميليشيا الحوثي جنوب غرب اليمن

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه مع 3 من مرافقيه في عملية نوعية، نفذتها وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، صباح اليوم الثلاثاء، في جبهة البرح بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

- بيلوسي: التحقيق توصل إلى "أدلة تكفي" لعزل ترامب

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

- في انتظار رأي الأزهر.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال بالبرلمان

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

- "رسوم النظافة وغاز المصانع".. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

شهد مجلس النواب، في جلسته اليوم، حضور عدد من الوزراء اليوم متحدثين بعدد من التصريحات بشأن دعم الطاقة للمصانع واليات التعامل الجديد من قبل وزارة الكهرباء مع فواتير المواطنين.

- غادة والي تكشف لـ"صاحبة السعادة" تفاصيل وظيفتها في الأمم المتحدة

استضافت الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.

- أطباء عن السجائر الإلكترونية: اكتشفنا أضرارًا نوعية مختلفة لها مقارنةً بنظيرتها العادية

عرض الإعلامي عمرو أديب فقرة عن السجائر الإلكترونية ومقارنة أضرارها بأضرار السجائر التقليدية العادية، وذلك في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

- "تركة جدي من 1964".. مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل حكم حبسه في قضية ميراث

قال الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، إن الحكم المنشور عن حبسه صادر غيابيًّا من محكمة أول درجة منذ أكثر من شهرَين، وتقدم بمعارضة عليه.

- "تبث الكراهية وتدعو للعنف".. برلمانية منتقدةً بيع كتب جنسية ومتطرفة للأطفال

كشفت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة تدعو إلى التعصب والإرهاب والعنف.

- "كانت تثير خلافات".. متحدث "الكهرباء" معلقًا على قرار رفع "رسوم النظافة"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تحصّل رسوم النظافة على إيصالات الكهرباء لصالح المحليات؛ فهي بمثابة وسيط بينها وبين المواطن.

- عمرو أديب يكشف لماذا طلب السراج والأتراك وقف إطلاق النار؟

قال الإعلامي عمرو أديب إن الميليشيات في ليبيا نوعان؛ الأول ميليشيات سياسية ظهرت عن قبائل عقب سقوط حكم القذافي، وأخرى متطرفة.

- رئيس "غاز الشرق" عن الدعوة إلى اتفاق تركي- مصري: "سُم في العسل"

قال المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة "غاز الشرق"، إن تركيا تعلم جيدًا عدم قابلية الاتفاق الذي وقعته مع حكومة السراج الليبية للتنفيذ.

- بنك التنمية الصناعي: الجنيه المصري أفضل أداءً لعملة محلية بالدول النامية مقابل الدولار

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، إن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه، والأمر يتوقف على العرض والطلب.

​