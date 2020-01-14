أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 وفاة السلطان قابوس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

08:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

سد النهضة

القاهرة- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية، إنه من المقرر استئناف المفاوضات الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين شاركا في الاجتماع الذي عٌقد أمس الاثنين بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي، تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، اليوم الثلاثاء على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.​

سد النهضة وزارة الخارجية وزارة الري وزارة الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن

الخبر التالى:

رفض التدخل التركي.. كواليس مغادرة حفتر موسكو دون اتفاق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان