مصدر عسكري ليبي يكشف سبب عدم توقيع حفتر اتفاق وقف إطلاق النار

(وكالات):

قال مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر غادر موسكو الآن متجهًا إلى بنغازي، ولن يوقع على الاتفاق ما لم يتم وضع جدول زمني لإنهاء وحل المليشيات، مشيرًا إلى أن "هذه نقطة الخلاف على عدم توقيعه".

وأضاف المصدر، أن "الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر باق على الاتفاق، ولكن الخلاف على المليشيات وتفكيكها كان عائقًا أمام موافقته على التوقيع"، موضحًا أن "أغلب النقاط متفق عليها"، كاشفًا عن أن "الوفد المرافق للسراج لا يريد زمن لحل المليشيات يريدها نقطة معلقة بالاتفاق".

وكان وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، أكد مغادرتهم موسكو ووصولهم إلى إسطنبول بعد توقيعهم برعاية روسية وتركية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشيرًا إلى أن حفتر طلب مهلة للغد لدراسة مسودة الاتفاق.

وقال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة غادر موسكو بعد التوقيع مباشرة على اتفاق لوقف إطلاق النار. مضيفًا: "نحن الآن في إسطنبول".

واستمرت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، لأكثر من 6 ساعات تقريبًا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.​