"المرصد الليبية": حفتر لن يوقع أي وثيقة تمنع الجيش الوطني من ممارسة واجباته

القاهرة- (د ب أ):

قالت صحيفة المرصد الليبية، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، والوفد المرافق له، غادروا العاصمة الروسية موسكو بالفعل صباح اليوم الثلاثاء، دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

يأتي هذا، تأكيدًا لما نقله مراسل فضائية "العربية"، إن المشير حفتر، غادر العاصمة الروسية موسكو، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المشير لن يوقّع على أي وثيقة، على حساب تضحيات الأبطال من قوات الجيش، وطموحات الشعب الليبي في الخلاص من الإرهاب، أو منع الجيش الوطني من ممارسة واجباته في حصر السلاح وضبط النظام العام.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق أن حفتر، أجلّ التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة.

فيما ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.​