كندا: إيران منحت محققينا إمكانية الوصول للصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

كندا - (أ ش أ)

قال مسؤولون من مجلس سلامة النقل في كندا، اليوم الاثنين، إن إيران منحت المحققين الكنديين إمكانية الوصول إلى بيانات سجلات "الصندوق الأسود" لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية، التي أسقطتها طهران الأسبوع الماضي.

وقالت كاثي فوكس من مجلس سلامة النقل في كندا - في تصريحات اليوم الإثنين - إن المجلس سيقوم بنشر فريق ثاني من المحققين ذوي الخبرة في تحليل البيانات، مشيرة إلى أنه على الرغم من إتاحة إمكانية الوصول إلى الرحلة وسجلات البيانات يعد علامة إيجابية، إلا أن كندا ما زالت لاتعلم ما الذي قد يُسمح للمحققين الكنديين برؤيته.

وأضافت المسؤولة الكندية أن المحققين الكنديين سيحصلون كذلك على تصريح بالوصول إلى موقع الحادث، وسيتم السماح لهم بفحص الحطام.

وأعربت كاثي أملها بأن تجرى التحقيقات التي تتم حاليا تحت إشراف مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الإيرانية، بشكل شامل وشفاف، خاصة وأن هناك 57 راكبا ضمن الضحايا من الكنديين.

وكان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، قد صرح بإن فريق مجلس سلامة النقل "سيكون جاهزا تمامًا في طهران" الليلة، ولكن إيران لم تقدم الوعود لكندا بالوصول إلى الأدلة التي تطلبها.