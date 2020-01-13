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استهداف مبنى فوج المهمات الخاصة في ذي قار العراقية بنقابل صوتية

11:25 م الإثنين 13 يناير 2020
استهداف مبنى فوج المهمات الخاصة في ذي قار العراقية بنقابل صوتية

انفجار - أرشيفية

وكالات

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، في نبأ لها مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار هائل قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، أن أسباب الانفجار يعود لقنبلة صوتيه، ألقاها مجهولون، ولم يسفر عن وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر.

وفي محافظة ذي قار، استهدف مجهولون، مبنى خال تابع لفوج المهمات الخاصة، بثلاثة قنابل صوتية، ولم يسفر الاستهداف عن أي خسائر بشرية.

انفجار العراق مبنى فوج المهمات الخاصة بغداد

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