الرئيس الإيراني يصدر أمرًا باعتبار البنتاجون تنظيمًا إرهابيًا

إيران - (أ ش أ)

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أمرًا ينص على تطبيق القانون الصادر باعتبار وزارة الدفاع الأمريكية تنظيمًا إرهابيًا، وذلك بسبب دورها في اغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني في العراق مؤخرا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن روحاني أمر جميع الأجهزة الإيرانية ذات الصلة بتطبيق هذا القانون والذي وافق البرلمان الإيراني عليه يوم الثلاثاء الماضي.

وينص القانون الجديد على ادراج جميع العاملين بوزارة الدفاع الأمريكية والمؤسسات والشركات المتفرعة عنها وكذا القادة الذين خططوا أو تورطوا في اغتيال قاسمي في القائمة الإيرانية السوداء.

يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور، أعلى جهاز تشريعي في ايران.