الخارجية الألمانية تدعو إلى السماح للإيرانيين بالتظاهر

ألمانيا - (أ ش أ)

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن الشعب الإيراني يجب أن تكون لديه إمكانية الاحتجاج سلميًا وبحرية، وإن التظاهرات لا بد أن تجري بشكل سلمي وبحرية وبدون قيود.

ودعت المتحدثة قوات الأمن الإيرانية إلى التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس واعطاء الحق للإيرانيين في النزول إلى الشارع والتعبير عن رأيهم بحرية.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية قامت بتفريق تظاهرات عدة تم تنظيمها تكريماً لضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران الأربعاء الماضي.