إصابة 60شرطيًا عراقيًا في مصادمات مع متظاهرين بالكوت

بغداد - (د ب ا )

ذكر متحدث باسم الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، أن 60 من عناصرها اصيبوا بجروح جراء استخدام متظاهرين الحجارة ضد القوات الامنية في شارع الهورة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وذكر الرائد حسين السراي مدير إعلام قيادة شرطة واسط في بيان صحفي، أن قوات شرطة واسط استخدمت أقصى درجات ضبط النفس لمنع سقوط قطرة دم من الطرفين وانها استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الهورة في مركز مدينة الكوت لكن 60 من رجال الشرطة اصيبوا بجروح باصابات مختلفة أغلبها كانت طفيفة جراء استخدام المحتجون الحجارة لرشق قوات الشرطة".

وأضاف أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج .

كان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابق من اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية اصيبوا بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت.

يأتي ذلك في إطار المظاهرات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، والتي رافقتها أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة باصلاح سياسي وحل المشاكل الاقتصادية.