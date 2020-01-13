واشنطن: إيران كذبت على العالم بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانيا

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في تصريحاتها لفضائية "سكاي نيوز عربية"، إنهم أعادوا الردع ضد إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتابعت المتحدة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة "العربية" أن إيران كذبت على العالم بشأن طائرة أوكرانيا، مضيفة أنها أجبرت على الاعتراف بإسقاط الطائرة بعد ذلك.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن الإدارة الأمريكية ناقشت كل التداعيات المحتملة لقتل سليماني.

وأعلنت أن رسالتهم الداعمة للشعب الإيراني تصل إليه، مضيفة أن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالفارسية تلقى ترحيبًا لدى الشعب الإيراني.

وأكدت أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران.

ولفتت إلى أن هناك وجهات نظر عراقية مختلفة تجاه القوات الأمريكية هناك، مضيفة أن محادثات شاملة تجري مع الحكومة العراقية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ليس لديها نية لفرض عقوبات على العراق في الوقت الحالي.