السجن مدى الحياة لسوري في ألمانيا لارتكابه مذبحة في بلاده

شتوتجارت (ألمانيا) - (د ب أ):

قضت محكمة ألمانية بسجن سوري مدى الحياة بتهمة ارتكاب مذبحه في بلاده.

ورأت المحكمة الإقليمية في مدينة شتوتجارت الألمانية أن المتهم 31 عاما، قتل شخصين وشارك في قتل 17 آخرين.

وأكدت المحكمة جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم؛ ما يعني استبعاد حصوله على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما.

كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة آخرين، كانوا ينتمون إلى جبهة النصرة المتطرفة، لسنوات عديدة. وشارك واحد من الثلاثة على الأقل في نفس المذبحة.

وبحسب شهود عيان، قام المتهمون في ربيع عام 2013 بقتل 19 شخصا على الأقل في مستودع نفايات بالقرب من منطقة الطبقة السورية، وهم أفراد من الجيش والشرطة السورية وعناصر أمن أُسروا من قبل خلال الاستيلاء على مدينة الرقة. ووصل المتهمون بعد ذلك إلى أوروبا كلاجئين، وأقاموا مؤخرا في مدن لايمن وبرلين ورايشسكيرشن ودوسلدورف الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن جبهة النصرة تنظيم إسلامي متطرف يهدف إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وإقامة دولة دينية قائمة على الشريعة الإسلامية.

وأيد المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي إيال ينون الأحد طلب المعارضة تشكيل لجنة للبت في طلب نتانياهو.

ومن المتوقع إعلان رئيس الكنيست قراره تشكيل اللجنة من عدمه في أقرب وقت.

وعلى رئيس الوزراء التنحي في حال إدانته وبعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.