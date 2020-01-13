تحالف أكبر حزبين يساريين اسرائيليين استعدادا للانتخابات العامة المقبلة

(أ ف ب):

أعلن حزبا العمل وميريتس اليساريان الإسرائيليان، الإثنين، اتحادهما قبيل انتخابات الثاني من مارس العامة، لتعزيز فرص نجاحهما في حصد عدد أكبر من المقاعد أمام القاعدة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وسيشارك الحزبان في الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أطلقا عليها اسمها "حقيقة" (يميت).

ويتزعم عمير بيريتس حزب العمل، في حين يرأس نيتسان هوروفيتس حزب ميريتس.

وقال الحزبان في بيان إن "بيريتس وهوروفيتس أكدا على رسالة الوحدة والأمل في التغيير السياسي في قلب المجتمع والتوجه السياسي للحكومة المقبلة بعد نهاية عهد نتانياهو".

ويبدو المشهد السياسي في إسرائيل في حالة اضطراب قبيل الانتخابات العامة الثالثة التي تجرى خلال أقل من عام.

ووصل حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض إلى طريق مسدود عقب انتخابات أبريل وسبتمبر، إذ لم ينجح أي منهما في الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تخوله تشكيل حكومة.