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السجن 4 أشهر لإسرائيلي تسلل إلى الأراضي الأردنية

02:18 م الإثنين 13 يناير 2020
السجن 4 أشهر لإسرائيلي تسلل إلى الأراضي الأردنية

الأردن

عمان - (د ب أ):

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن أربعة أشهر على إسرائيلي تسلل إلى الأردن بطريقة غير مشروعة وبحيازته مخدرات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة فرضت أيضا على المتسلل الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، والموقوف منذ أكتوبر الماضي، غرامة ألف دينار (1400 دولار).

وكانت الوكالة ذكرت أن الحكم صدر بالسجن لعام كامل، إلا أنها عادت وذكرت أنه تم تخفيف الحكم لأربعة أشهر.

وكان كوتوف تسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية مع إسرائيل.

وأقر بأنه اجتاز الحدود بصورة غير قانونية، إلا أنه نفى حيازته لمواد مخدرة.

ووفقا لأوراق القضية، فإن الإسرائيلي كان بحوزته سيجارة من الماريجوانا عندما تم توقيفه.

الأردن إسرائيل أمن الدولة الأردنية

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