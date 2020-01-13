العاهل السعودي يتوجه إلى سلطنة عمان للعزاء في السلطان قابوس

الرياض - ( د ب أ):

توجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس بن سعيد ، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان أصدره اليوم، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الملك سلمان غادر الرياض اليوم إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس.

وكان العاهل السعودي وولي عهده الامير محمد بن سلمان أكدا أن المملكة وشعبها يشاطرون الأشقاء في سلطنة عُمان أحزانهم، في وفاة السلطان قابوس.