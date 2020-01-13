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في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر.. حركة لبنانية تدعو إلى وحدة القوميين

01:42 م الإثنين 13 يناير 2020
في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر.. حركة لبنانية تدعو إلى وحدة القوميين

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

كتبت – إيمان محمود

مع اقتراب ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في الخامس عشر من يناير، دعت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في لبنان، إلى تأسيس تنظيم ناصري واحد يجمع كل القوميين في المنطقة العربية.

وقال حركة الناصريين المستقلين-المرابطون –بحسب بيان وصل مصراوي نسخة منه- "في يوم ميلاد جمال عبد الناصر ندعو كل القوى القومية العربية على النهج الناصري إلى الإعلان عن بدء الفعل الجدي والحقيقي لإعلان التنظيم الناصري الواحد دون مطولات وشروحات وحوارات أصبحت بتقديرنا كافية لنكون واحدًا موحدًا عوضًا عن التفرقة والتشتيت لأن جماهير الأمة من محيطها إلى خليجها العربي تمارس ثوابت عروبتها وكفاح ناصريتها في مقاومة مشروع الاستعمار الجديد بأدواته عصابات الاخوان المتأسلمين".

وأضافت: "استطاعت جماهرينا العربية أن تقضي على محاولات هيمنة صقيعهم المتأسلم وبرزت هزيمتهم المزدوجة على أيدي قواتنا المسلحة المصرية في مصر المحروسة وجيش العروبة الاول الجيش العربي السوري في الجمهورية العربية السورية".

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جمال عبد الناصر ذكرى ميلاد حركة الناصريين المستقلين لبنان

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