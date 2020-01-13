سلطان عمان يواصل تلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

مسقط - أ ش أ

يواصل سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، اليوم الإثنين، تلقي واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، من قادة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق استقبل، اليوم ، الأمير رشيد والوفد المرافق له مبعوث الملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، ومحمد بن سالم ولد البشير الأمين العام للرئاسة الموريتانية والوفد المرافق له مبعوث الرئيس الموريتاني، وماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة وموارد المياه والوزير المسئول عن الشئون الإسلامية السنغافوري والوفد المرافق له مبعوث رئيسة سنغافورة .

كما استقبل نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والوفد المرافق له، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني والوفد المرافق له.

وأعرب الجميع عن تعازي رؤساء بلدانهم ومواساتهم في المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

كما تلقى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، برقيات تعازي ومواساة من الرئيس الباكستان الدكتور عارف علوي، ورئيس وزرائه عمران خان، ورئيس أوزبكستان الدكتور شوكت ميرضيائيف، في وفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، أعربوا خلالها عن أعمق وأصدق التعازي للسطان هيثم وللأسرة المالكة وللشعب العماني في فقيد السلطنة الكبير.