أوكرانيا ترسل طائرة عسكرية لاستعادة جثث ضحايا الطائرة المنكوبة من إيران

كييف - أ ش أ

أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني عن إرسال طائرة تابعة لوزارة الدفاع إلى إيران لاستعادة جثث رعاياها الـ11، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية قرب العاصمة طهران الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، عن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، قوله: "إن فريقا من المختصين باشروا عملهم لاستعادة جثث الضحايا من إيران، وأنه يمكن تعزيز الفريق إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية بضواحي طهران، بعدما أصيبت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، يوم (الأربعاء) الماضي، ولقي جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا مصرعهم، وهم رعايا كل من أوكرانيا وكندا وإيران والسويد وأفغانستان وبريطانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وعبر قنوات دبلوماسية وتعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.