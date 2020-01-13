مقتل 5 أمريكيين وإصابة 12 في عمليات إطلاق نار بولاية ميريلاند

واشنطن- (أ ش أ):

قتل 5 أمريكيين، وأصيب 12 آخرون، اليوم الاثنين، في 8 عمليات لإطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت شرطة مدينة بالتيمور- وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية: "إن مستوى العنف في المدينة مقلق للغاية"، مؤكدة أنه لم يكن هناك صلة بين جرائم القتل التي شهدتها المدينة.

من ناحيته، أصدر رئيس مجلس المدينة براندون سكوت، بيانًا طالب فيه بوقف العنف الذي يجتاح بالتيمور، وقال إنه سيستجوب الشرطة وبقية السلطات بشأن ما يفعلونه قبل وقوع الجرائم وبعدها.

وسجلت مدينة بالتيمور العام الماضي 348 جريمة قتل، وللعام الخامس على التوالي تكون عدد جرائم القتل فوق 300 ضحية، بزيادة قدرها 40% عن 2018.