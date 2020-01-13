كارلوس غصن: اتخذت قرار الهروب من اليابان بدقة ونفذته سريعًا

كشف المدير السابق لشركة "نيسان - رينو"، كارلوس غصن، تفاصيل هروبه من اليابان، موضحًا أنه اتخذ القرار وخطط ونفذ بسرعة، ولم يشعر بالارتياح إلا عقب وصوله بيروت.

وأوضح خلال حواره على قناة "العربية"، أن الاتهامات الموجهة له "مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه"، مستطردًا: "أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر بالسلب على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية اليابانية".

يأتي هذا بينما طلبت السلطات اليابانية من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار مذكرة بحق زوجة غصن، لوضعها على قوائم المطلوبين، وفق ما نشرت وسائل إعلام يابانية، وإذا صدرت المذكرة بحق كارول زوجة غصن، فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان، حسبما قالت صحيفة ماينيتشي.

وقالت صحيفة ماينيتشي ووسائل إعلام يابانية أخرى، نقلًا عن مصادر لم تذكرها، إن اليابان قدمت الطلب بالفعل، ولم يتسن الحصول على تعليق مسئولين فى وزارة العدل اليابانية.

وأصدر ممثلو إدعاء يابانيون، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور، في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الجهود لإعادة غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.