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بومبيو يعرب عن غضبه من هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية

01:33 ص الإثنين 13 يناير 2020
بومبيو يعرب عن غضبه من هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية

مايك بومبيو

واشنطن- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن غضبه بشأن تقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية الأحد.

وقال بومبيو في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر": "غضبت بسبب تقارير تفيد بوقوع هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية".

وتابع في تغريدته: "أدعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين، وأطالب حكومة العراق بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".

وأضاف: "هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية هجوم صاروخي قاعدة جوية عراقية

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