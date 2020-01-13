بومبيو يعرب عن غضبه من هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية

واشنطن- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن غضبه بشأن تقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية الأحد.

وقال بومبيو في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر": "غضبت بسبب تقارير تفيد بوقوع هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية".

وتابع في تغريدته: "أدعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين، وأطالب حكومة العراق بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".

وأضاف: "هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".