دعوات للتظاهر في العراق غدًا احتجاجًا على استهداف النشطاء

بغداد - (د ب ا)

دعا متظاهرون عراقيون مساء اليوم الأحد إلى تنظيم احتجاجات كبيرة في ساحة التظاهر في محافظة كربلاء على خلفية أعمال العنف التي طالت المتظاهرين من قبل القوات الأمنية في محافظة كربلاء العراقية.

وذكر متظاهرون لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا) أن تنسيقية التظاهرات في محافظة كربلاء اصدرت بياناً دعت به جميع المتظاهرين للحضور إلى ساحة التربية في الساعة السادسة صباحا من يوم غد للمشاركة بالتظاهرات والوقفة الرافضة للاعتداء الذي قامت بها القوات الامنية ما اسفر عن قتل وجرح عدد من المتظاهرين ".

وأوضح البيان "إن المتظاهرين سيقومون بقطع الطرق الرئيسية والجسور في كربلاء ومنع الدوائر الحكومية والمدارس من الانتظام بالدوام كإنذار أخير للقوات الأمنية بعدم الإعتداء عليهم ".

وبحسب شهود عيان، فإن المتظاهرين بدأوا ليلا بالتوافد على ساحة التربية مركز المظاهرات في كربلاء للمشاركة بهذه المظاهرات التي ستنطلق يوم غد الاثنين في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية تحسبا من وقوع اضطرابات أمنية.

وبحسب متظاهرين، فإن 3متظاهرين قتلوا واصيب نحو 10 آخرين على خلفية استهداف القوات الأمنية للمتظاهرين مما استدعي تدخل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على المتظاهرين وسط كربلاء الليلة الماضية.