رئيس وزراء مالطا الجديد يتعهد بعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة

فاليتا - (د ب أ)

تعهد روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا المنتظر، اليوم الأحد، بعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة، لكنه تعهد أيضا بالحفاظ على إرث الرجل الذي خلفه، جوزيف موسكات، "بكل قوة ونشاط".

ومن المتوقع أن يؤدي روبرت أبيلا اليمين الدستورية، رئيسا للوزراء ليخلف موسكات يوم غد الاثنين. وكان قد فاز بسباق قيادة حزب العمال في وقت مبكر من اليوم الأحد

وشهدت مالطا سنوات من النمو الاقتصادي بشكل قياسي منذ تولي موسكات السلطة في عام 2013، لكنها تعرضت أيضا لمزيد من عمليات التدقيق بشأن مخاوف تتعلق بسيادة القانون ونظام الأموال مقابل جوازات السفر المثير للجدل.

ولا يزال موسكات يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين، لكنه استقال بعد التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا وكشف تورط مساعده السابق، ما أثار احتجاجات على مستوى البلاد.

في خطابه الأول كزعيم لحزب العمال، اعترف أبيلا بأن حكومة موسكات ارتكبت بعض "الأخطاء" لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال إنها "لن تتكرر... وأتعهد لكم بذلك".