الكونغو تدعو لتحرك أفريقي عاجل لمنع تدويل الأزمة الليبية

نواكشوط - (دب ا)

قال وزير خارجية الكونغو برازفيل إن رئيس بلاده دينيس ساسو انجيسو بعثه إلى الرئيس الموريتاني، للدعوة لتحرك أفريقي عاجل وفعال لمنع تدويل الأزمة الليبية .

وصرح جان كلود جاكوسو وزير الخارجية والتعاون المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي للصحفيين مساء اليوم الأحد في نواكشوط حاملارسالة للرئيس الموريتاني تسلمها نيابة عنه رئيس الوزراء "الوضع في ليبيا قد دخل مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية والأسباب معروفة".

وأضاف "هناك خطرا كبيرا جدا لتدويل النزاع الليبي كما لو أن الشعب الليبي لم يعانِ بما فيه الكفاية مما يستدعي أن تتبنى إفريقيا موقفا موحدا حول هذا النزاع وأن تُسمع صوتها في محافل الأمم حيث أن هناك بالفعل عملية تقودها الأمم المتحدة بواسطة ممثلها السيد غسان سلامه ".

وقال إن "هناك استعدادات جارية لانعقاد قمة في برلين، ولا يمكن لأفريقيا أن تبقى على هامش هذه التطورات المعنية بها باعتبار ليبيا دولة أفريقية وعضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي الشيء الذي لا يمكن معه أن تبقى أفريقيا مكتوفة الأيدي ".

وذكر أن الاتحاد الافريقي كلف دنيس ساسو انجيسو قبل ثلاث سنوات برئاسة لجنة رفيعة المستوى تعنى بالأزمة الليبية على وجه التحديد، وهو اليوم يدعو زملاءه في اللجنة للاجتماع ببرازافيل في 25 يناير الجاري لصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين، باعتبار انه لايمكن الذهاب إلى الانتخابات العامة في هذا البلد طالما "لا يوجد حد أدنى من المصالحة بين الليبيين".