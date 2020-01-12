"الموت للدكتاتور".. تظاهرات في إيران لليوم الثاني بسبب الطائرة الأوكرانية

وكالات:

لليوم الثاني على التوالي، انطلقت تظاهرات في مدن إيرانية بالعاصمة طهران، احتجاجًا على تورط الحرس الثوري الإيراني في إسقاط الطائرة الأوكرانية، يوم الأربعاء الماضي، بصاروخ، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، خرج المتظاهرون في منطقة ازادي وصادقية وجامعة علامة طباطبائي وجامعة طهران، وأطلقوا شعار "الموت للدكتاتور" وشعارات أخرى ضد مسؤولي البلاد.

كما أغلق المتظاهرون الطرقات في بعض المناطق، والاشتباك مع قوات الشرطة في ساحة الحرية والمناطق المحيطة.

اندلعت مظاهرات في وقت متأخر، أمس السبت، في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران؛ بسبب إسقاط الجيش الإيراني طائرة ركاب أوكرانية، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالتا "إرنا" و"إسنا" الإيرانيتان أن المئات شاركوا ليلة السبت في مسيرات احتجاجية خارج طهران.

وانتقد المتظاهرون السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية لعدم اعترافهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وذكرت وكالة إسنا أن بعض المتظاهرين خارج جامعة أمير كبير طالبوا باستقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

وبعد أيام من النفي الشديد، اعترف الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية خارج طهران يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصًا، وفيهم 57 كنديًا.