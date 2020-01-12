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إيران تعلن تقديم الدعم القنصلي لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

09:17 م الأحد 12 يناير 2020
إيران تعلن تقديم الدعم القنصلي لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي

طهران - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، اليوم أن حكومته قررت تقديم الدعم القنصلي لعائلات ضحايا حادث طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت بطريق الخطأ يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت قناة (روسيا اليوم) ، في نشرتها باللغة الإنجليزية، الى أن إيران إعترفت أمس السبت بمسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية وإلتزامها بتقديم المسئولين عن الحادث الى العدالة.

يشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع إثر إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بطهران يوم الأربعاء الماضي ، قد أسفر عن مصرع جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 176 شخصاً.

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ضحايا الطائرة الأوكرانية تحطم الطائرة الأوكرانية إيران عباس موسوي

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