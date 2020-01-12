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أردوغان والسراج يعقدان اجتماعًا في تركيا بعد وقف إطلاق النار في ليبيا

07:50 م الأحد 12 يناير 2020
أردوغان والسراج يعقدان اجتماعًا في تركيا بعد وقف إطلاق النار في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ)

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية، في إسطنبول.

واستغرق الاجتماع المغلق، قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهجه بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ولم يصدر بعد، بيان من الرئاسة التركية حول فحوى الاجتماع .

يأتي الاجتماع بعد سريان وقف لاطلاق النار منتصف ليل السبت/الأحد بين قوات مايسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق كان قد دعا إليه الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي.

غير أن طرفي الصراع في ليبيا تبادلا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

رجب طيب أردوغان تركيا ليبيا إطلاق النار

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