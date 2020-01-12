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قاعدة بلد الجوية العراقية تتعرض لقصف صاروخي

06:59 م الأحد 12 يناير 2020
قاعدة بلد الجوية العراقية تتعرض لقصف صاروخي

قاعدة بلد الجوية العراقية

بغداد - (د ب أ):

تعرضت قاعدة بلد الجوية العسكرية جنوبي محافظة صلاح الدين إلى قصف بالصواريخ مساء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج في نبأ عاجل لها أن قاعدة بلد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ كاتيوشا اليوم.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية، حسبما ذكرت "السومرية نيوز"العراقية.

وهذا هو القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها الخميس الماضي.

وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات أف 16 العراقية.

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