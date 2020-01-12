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الجبير يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأزمة السورية

06:28 م الأحد 12 يناير 2020
الجبير يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأزمة السورية

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرياض - أ ش أ
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، والوفد المرافق له، مستجدات الأزمة السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا كذلك الملفات الإقليمية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الجبير بحث أيضا مع وزير خارجية مملكة تايلاند دون برامودويناي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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عادل الجبير السعودية سوريا جيمس جيفري

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