سفير مصر في جوبا يؤكد دعم المجلس الانتقالي بجنوب السودان

القاهرة - أ ش أ

أكد سفير مصر في جوبا محمد قدح، دعم مصر للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان في مهمته والتي تشمل إقرار مشروع التعديل الدستوري وقوانين تنظيم عمل الأجهزة الأمنية، وفقاً لاتفاق السلام في جنوب السودان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير محمد قدح مع الرئيس الجديد للمجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان أوبوش أوجوك بحضور رئيسي لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الأمنية، حيث نقل السفير المصري تحيات وتهنئة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري لأوجوك على توليه قيادة البرلمان في جنوب السودان في هذه المرحلة الفاصلة لاتفاق السلام المنشط.

كما تناول السفير المصري ، نتائج زيارة الدكتور علي عبدالعال لجوبا فى ديسمبر الماضي حيث اتفق الجانبان على أهمية متابعة نتائج هذه الزيارة المهمة في مختلف المجالات بهدف تفعيل نتائجها والبناء عليها ومن بينها إنشاء مجموعة صداقة برلمانية بين الجانبين.

من جانبه ..طلب رئيس البرلمان الجنوب سوداني نقل تحياته لرئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان المصري، وأعرب عن اعتزاز بلاده الشديد بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع لتعزيز العلاقات مع مجلس النواب المصري خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن تقديرهم للدعم المصري المتواصل لجنوب السودان.