ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين
04:29 م الأحد 12 يناير 2020
طهران- (د ب أ):
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الإيرانيين بعدم قتل المتظاهرين، وذلك بعد أنباء عن تجدد الاحتجاجات الليلة الماضية.
وكتب على حسابه عبر تويتر: "لقادة إيران. /لا تقتلوا متظاهريكم/. فقد قتلتم وسجنتم الآلاف بالفعل، والعالم يراقب، والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة تراقب".
وأضاف: "أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحفيين يتجولون بحرية!".
وختم: "توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم!".
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