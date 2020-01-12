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ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين

04:29 م الأحد 12 يناير 2020
ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين

دونالد ترامب

طهران- (د ب أ):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الإيرانيين بعدم قتل المتظاهرين، وذلك بعد أنباء عن تجدد الاحتجاجات الليلة الماضية.

وكتب على حسابه عبر تويتر: "لقادة إيران. /لا تقتلوا متظاهريكم/. فقد قتلتم وسجنتم الآلاف بالفعل، والعالم يراقب، والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة تراقب".

وأضاف: "أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحفيين يتجولون بحرية!".

وختم: "توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم!".

ترامب احتجاجات إيران قتل المتظاهرين تويتر الولايات المتحدة

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