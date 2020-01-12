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الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

04:28 م الأحد 12 يناير 2020
الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

وزارة الخارجية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

رحبت الجزائر، الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية كافة المكونات الليبية للإلتزام به والعودة لمسار الحوار الوطني الشامل لأجل التوصل لحل يراعي مصلحة الشعب الليبي.

وأكدت الجزائر، في بيان لوزارة خارجيتها، على مواقفها السابقة تجاه الأزمة في ليبيا ، مشددة على " مواصلة جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

كان الرئيسان التركي رجب طيب أرودغان والروسي فلاديمير بوتين، أصدرا بيانا مشتركا يوم الأربعاء الماضي، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الحر.

وزارة الخارجية الجزائرية وقف إطلاق النار ليبيا الجزائر أحداث ليبيا

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