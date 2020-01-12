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بأول زيارة خارجية.. رئيس تونس في عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

02:13 م الأحد 12 يناير 2020
بأول زيارة خارجية.. رئيس تونس في عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس- (د ب أ):

قدم الرئيس التونسي قيس سعيد تعازي الشعب التونسي إلى سلطان عمان الجديد هيثم بم طارق آل سعيد، وإلى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ووصل الرئيس سعيد إلى سلطنة عمان، الأحد، مع وفد رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء حسبما أشار بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وتعد هذه أول زيارة خارجية للرئيس التونسي منذ توليه مهام منصبه يوم 23 أكتوبر الماضي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

قيس سعيد تونس عمان وفاة السلطان قابوس هيثم بم طارق

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