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كوريا الجنوبية تُكذب تقريرا حول "اعتزامها معاقبة المدعي العام"

02:09 م الأحد 12 يناير 2020
كوريا الجنوبية تُكذب تقريرا حول "اعتزامها معاقبة المدعي العام"

كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

نفى مسؤول بمكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ايه، تقريرا بأنهم يسعون لمعاقبة المدعي العام، يون سوك-يول، الذي يقود تحقيقا بشأن مسؤولي الحكومة السابقة والحالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- قوله، إن مكتب مون لم يناقش على الإطلاق أي إجراء تأديبي محتمل ليون، رافضا تقريرا بأن عملية بدأت، يمكن أن تبرر في نهاية الأمر الإطاحة بالمدعي العام.

ولم يكشف التقرير دوافع المقر الرئاسي (البيت الأزرق) لبدء عملية العقاب، حسب المسؤول.

كانت القناة الأولى التلفزيونية ذكرت أن مكتب مون يسعى لمعاقبة يون بسبب العصيان، نقلا عن مسؤول حكومي لم يكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول أنه يتعين تحميل يون المسؤولية عن مخالفاته وأن حكومة مون تراجع أي بنود قانونية يتم تطبيقها في قضيته، حسب القناة الأولى.

ويقود يون، الذي عينه مون تحقيقات متعلقة بوزير العدل السابق المتهم، تشو كوك.

كوريا الجنوبية مون جاي المدعي العام الكوري الجنوبي

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