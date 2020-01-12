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نتنياهو يشيد بشجاعة المحتجين الإيرانيين: "شعب يستحق الحرية"

01:59 م الأحد 12 يناير 2020
نتنياهو يشيد بشجاعة المحتجين الإيرانيين: "شعب يستحق الحرية"

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشعب الإيراني، وذلك في أعقاب الأنباء التي أفادت بتجدد الاحتجاجات في إيران.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "أود أن أشير إلى شجاعة الشعب الإيراني الذي يتظاهر في الشوارع مرة أخرى ضد هذا النظام. الشعب الإيراني يستحق الحرية ويستحق أن يعيش بأمان وبسلام بعدما حرمهما النظام منهما".

وعن طريقة تعامل النظام الإيراني مع حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، علّق نتنباهو: "إيران لا تقمع شعبها وتركز على ممارسة الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط فحسب، بل هي تسببت أيضا في مقتل 176 شخصا، ثم أخفت ذلك وكذبت على المجتمع الدولي".

كما رحب بفرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، داعيًا "بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية" للضغط على طهران.

وجدد نتنياهو التأكيد على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

والجمعةن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية على الصناعات الإيرانية، والتي شملت مصنعي الحديد والصلب، وذلك في أعقاب القصف الإيراني لقاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، ردا على مقتل لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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