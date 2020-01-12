إجلاء الآلاف بعد انطلاق رماد وأبخرة من بركان ثائر في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

أطلق بركان في جنوب العاصمة الفلبينية، الأحد، رمادا وأبخرة وصلت إلى ارتفاع كيلومتر في الهواء، مما أجبر آلاف الأشخاص في المناطق القريبة على إخلاء منازلهم، حسبما ذكر مسؤولون.

وشوهدت سحابة ضخمة من الرماد الأبيض والرمادي، تتصاعد من الفوهة الرئيسية لبركان "تال" بإقليم باتانجاس، على بُعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا، بينما تحدث سكان عن سقوط رماد ووابل من الحجارة الصغيرة.

وذكر مسؤولون محليون أنه تم إخلاء حوالي ستة آلاف شخص من البلدات الواقعة حول بركان "تال"، بينما تم إعادة عشرات السياح أيضا.

والانفجار البركاني سبقه نشاط متصاعد للأبخرة في أجزاء أخرى من بركان "تال" بإقليم باتانجاس.

ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب في بركان "تال" إلى "الثالث" مما يعني أن "هناك احتمالا لوجود مواد منصهرة ربما تدفع النشاط الحالي" .

وأضاف: "يتم تذكير الجمهور أن الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، نظرا لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة".

وبركان "تال" وهو ثاني أكثر بركان نشاطا في الفلبين من المزارات السياحية المشهورة بسبب بحيرته البركانية الساحرة.