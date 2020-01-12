الجيش الوطني الليبي والوفاق يتبادلان الاتهامات حول خرق الهدنة

طرابلس- (د ب أ):

تبادل الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الاتهامات حول خرق الهدنة التي بدأت سريانها ليل السبت/ الأحد.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة. وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من منتصف ليلة أمس السبت.

في المقابل، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه خروقات وقف إطلاق النار، متوعدًا بـ"رد قاسٍ" في حال تكرارها.

واتهم الرئاسي، في بيان صحفي نشره موقع قناة "ليبيا الأحرار" اليوم، الجيش الوطني الليبي بخرق وقف إطلاق النار، قائلا: "رصدنا خروقات لوقف إطلاق النار بمحوري صلاح الدين ووادي الربيع" جنوبي طرابلس .

وجدد المجلس التزامه بوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة إلتزام رعاة الاتفاق والبعثة الأممية بتطبيقه على النحو الأمثل.

وأصدر المجلس الرئاسي بيانا اليوم أعلن فيه الاستجابة لدعوة تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار .

وأكد المجلس الشروع فورا في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الامم المتحدة ، مشددا على دعم حكومة الوفاق الوطني المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي- ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية .

ودعت حكومة الوفاق الوطني جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي إيجابيا وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص .