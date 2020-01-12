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أمير الكويت في عُمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

12:32 م الأحد 12 يناير 2020
أمير الكويت في عُمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت- (د ب أ):

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن وفدا رفيع المستوى يرافق الأمير في الزيارة.

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.

صباح الأحمد الجابر الصباح وفاة السلطان قابوس قابوس بن سعيد الكويت

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