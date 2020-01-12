أمير الكويت في عُمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

الكويت- (د ب أ):

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن وفدا رفيع المستوى يرافق الأمير في الزيارة.

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.